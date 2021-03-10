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США хотят закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Johnson&Johnson

Новина українською → Вашингтон, Среда 10 марта 2021 17:52
США хотят закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Johnson&Johnson Фото: Джо Байден (facebook com POTUS)
Автор: Роман Тверденко

Правительство США собирается закупить дополнительно 100 миллионов доз вакцины против коронавируса разработки Johnson&Johnson. Общий зараз Штатов на препарат будет удвоен.

Об этом сообщает Reuters.

Сегодня, 10 марта, президент США Джозеф Байден объявит об этом на встрече с руководителями компании Johnson&Johnson. Изначальный заказ Штатов в 100 миллионов доз будет удвоен.

Отмечается, что темпы производства однодозовой вакцины медленнее чем ожидалось изначально. На этой неделе J&J не поставят партии вакцин в Штатах, но позже в марте поставки должны возобновиться.

Напомним, что Федеральные власти распределят на этой неделе в США около 18,5 миллиона доз вакцин от COVID-19. Это на 2,5 миллиона меньше, чем неделей раньше.

Кроме этого, Johnson&Johnson предупредил ЕС о возможных задержках в поставке препарата. Все из-за задержек в поставках оборудования и компонентов вакцины.

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