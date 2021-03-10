США хотят закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Johnson&Johnson

Правительство США собирается закупить дополнительно 100 миллионов доз вакцины против коронавируса разработки Johnson&Johnson. Общий зараз Штатов на препарат будет удвоен.

Сегодня, 10 марта, президент США Джозеф Байден объявит об этом на встрече с руководителями компании Johnson&Johnson. Изначальный заказ Штатов в 100 миллионов доз будет удвоен.

Отмечается, что темпы производства однодозовой вакцины медленнее чем ожидалось изначально. На этой неделе J&J не поставят партии вакцин в Штатах, но позже в марте поставки должны возобновиться.