США хочуть залучити Британію та Францію для стримування Туреччини в Сирії, - WSJ

Жодна з країн поки не дала згоди

США рассматривают вопрос о привлечении войск Великобритании, Франции и Австралии для защиты своих курдских союзников от Турции в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Издание пишет, в США считают, что войска Британии, Франции и Австралиии должны защитить курдские формирования "Сил народной самообороны".

Как отметила газета, кроме предотвращения турецко-курдского столкновения, эта идея должна способствовать нейтрализации возможного негативного последствия вывода войск США из Сирии - возвращения туда боевиков ИГИЛ. Европейский дипломат подтвердил изданию, что американцы уже начали соответствующие переговоры с названными странами, но ни одна из них согласия пока не дала. Анкара выступает против этого плана Вашингтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что вскоре Халифат будет разрушен.

До этого президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция продолжает обсуждать тему антитеррористической операции на востоке Сирии с США, Россией.

Также Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на создание у границ Турции в течение ближайших месяцев зоны безопасности. Президент добавил, что Турция не нуждается в согласии какой-либо стороны для антитеррористической операции в Сирии.