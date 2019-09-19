ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США хочуть мирного вирішення кризи після атак на нафтові об'єкти, - Помпео

Новини » Політика    19.09.2019 - 18:11
США хочуть мирного вирішення кризи після атак на нафтові об'єкти, - Помпео
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео про це заявив після попередження Ірану про те, що військовий удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до війни

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США хочуть мирного врегулювання кризи після атак на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Помпео заявив про мирне врегулювання кризи після попередження МЗС Ірану про те, що військовий удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до повномасштабної війни".

"Ми домагаємося створення коаліції для досягнення миру, у той час як міністр закордонних справ Ірану загрожує всім війною і битися до останнього американця в Саудівській Аравії", - сказав Помпео.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ (МЗС) Ірану Мохаммад Джавад Зариф попередив, що удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до "повномасштабної війни". Він додавши, що військовий відповідь призведе до безлічі жертв.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран відреагував на звинувачення в атаках на саудівські нафтові об'єкти. Військовий контр-адмірал Ірану Хабіболлу Сайярі назвав США і Саудівську Аравію "ворогами" і пригрозив наслідками у випадку "агресії".

Раніше Держсекретар США Майк Помпео назвав атаку на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом". Також він заявив, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН, щоб згуртувати підтримку дій проти Ірану, який заперечує причетність до атак.

Атака США або Саудівської Аравії спровокує війну, - МЗС Ірану Іран пригрозив США і Саудівській Аравії застосуванням сили
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся