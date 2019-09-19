США хочуть мирного вирішення кризи після атак на нафтові об'єкти, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео про це заявив після попередження Ірану про те, що військовий удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до війни

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США хочуть мирного врегулювання кризи після атак на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Помпео заявив про мирне врегулювання кризи після попередження МЗС Ірану про те, що військовий удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до повномасштабної війни".

"Ми домагаємося створення коаліції для досягнення миру, у той час як міністр закордонних справ Ірану загрожує всім війною і битися до останнього американця в Саудівській Аравії", - сказав Помпео.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ (МЗС) Ірану Мохаммад Джавад Зариф попередив, що удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до "повномасштабної війни". Він додавши, що військовий відповідь призведе до безлічі жертв.

Як повідомляло РБК-Україна, Іран відреагував на звинувачення в атаках на саудівські нафтові об'єкти. Військовий контр-адмірал Ірану Хабіболлу Сайярі назвав США і Саудівську Аравію "ворогами" і пригрозив наслідками у випадку "агресії".

Раніше Держсекретар США Майк Помпео назвав атаку на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом". Також він заявив, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН, щоб згуртувати підтримку дій проти Ірану, який заперечує причетність до атак.