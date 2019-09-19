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Атака США або Саудівської Аравії спровокує війну, - МЗС Ірану

Новини » Політика    19.09.2019 - 17:00
Атака США або Саудівської Аравії спровокує війну, - МЗС Ірану
Фото: Мохаммад Джавад Зариф (presstv.ir)

Тегеран сподівається уникнути конфлікту і готовий до переговорів зі своїми регіональними суперниками Саудівською Аравією та ОАЕ

Міністр закордонних справ (МЗС) Ірану Мохаммад Джавад Зариф попередив, що удар з боку США або Саудівської Аравії призведе до війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що глава МЗС прокоментував наслідки військового удару США або Саудівської Аравії, Ірану, це може призвести до "повномасштабної війни".

"Я роблю дуже серйозну заява про захист нашої країни. Я роблю дуже серйозну заяву про те, що ми не хочемо вступати у військову конфронтацію", - сказав Зариф.

Він додав, що військовий відповідь призведе до безлічі жертв.

За словами глави МЗС Ірану, Тегеран сподівається уникнути конфлікту і готовий до переговорів зі своїми регіональними суперниками Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. Однак він виключив переговори з США, Вашингтон поки не скасує всі антиіранські санкції, як було задекларовано в рамках ядерної угоди 2015 року.

Зазначимо, що глава МЗС Ірану знову спростував звинувачення США і Саудівської Аравії в причетності Тегерана до атак на нафтові об'єкти Саудівської Аравії.

За словами Заріфа, єменські повстанці, підтримувані Іраном, які взяли на себе відповідальність за напад, нарощують свій військовий потенціал і здатні провести складну операцію.

Нагадаємо, Іран відреагував на звинувачення в атаках на саудівські нафтові об'єкти. Військовий контр-адмірал Ірану Хабіболлу Сайярі назвав США і Саудівську Аравію "ворогами" і пригрозив наслідками у випадку "агресії".

Раніше Держсекретар США Майк Помпео назвав атаку на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом". Також він заявив, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН, щоб згуртувати підтримку дій проти Ірану, який заперечує причетність до атак.

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