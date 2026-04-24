В США хотят обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о действиях РФ в Украине

Речь идет о двухпартийной инициативе, которую внесли представители Республиканской и Демократической партий. Законопроект направлен на противодействие атакам России на свободу вероисповедания.

По словам Уилсона, Россия преследует и убивает верующих как политическую цель на всех территориях, куда она вторгается. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается ограничить свободу богослужения и уничтожает религии, которые не подчиняются государственной церкви.

Конгрессмен также отметил, что особенно жестоким притеснениям подвергаются религиозные общины на временно оккупированных территориях Украины, и подчеркнул необходимость противодействия таким действиям.

Согласно документу, госсекретарь США и глава Пентагона должны совместно готовить отчеты о преследовании, подавлении и нарушении религиозных свобод в Украине, в частности на оккупированных Россией территориях.

Законопроект также поручает президенту США ввести санкции против иностранных лиц, которых уличили в этих действиях.