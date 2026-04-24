В США хотят обязать Госдеп и Пентагон отчитываться о действиях РФ в Украине

Некоторые сенаторы США инициировали законопроект, который предусматривает обязательную отчетность государственного секретаря и главы Пентагона о нарушении религиозных свобод Россией в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте главы Хельсинкской комиссии, конгрессмена-республиканца Джо Уилсона.
Речь идет о двухпартийной инициативе, которую внесли представители Республиканской и Демократической партий. Законопроект направлен на противодействие атакам России на свободу вероисповедания.
По словам Уилсона, Россия преследует и убивает верующих как политическую цель на всех территориях, куда она вторгается. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин пытается ограничить свободу богослужения и уничтожает религии, которые не подчиняются государственной церкви.
Конгрессмен также отметил, что особенно жестоким притеснениям подвергаются религиозные общины на временно оккупированных территориях Украины, и подчеркнул необходимость противодействия таким действиям.
Согласно документу, госсекретарь США и глава Пентагона должны совместно готовить отчеты о преследовании, подавлении и нарушении религиозных свобод в Украине, в частности на оккупированных Россией территориях.
Законопроект также поручает президенту США ввести санкции против иностранных лиц, которых уличили в этих действиях.
Российская оккупационная власть в захваченных частях Украины развернула массовое преследование церквей и религиозных организаций, что привело к стремительному свертыванию религиозной свободы на неподконтрольных Украине территориях.
Как указали аналитики ISW в специальном исследовании, Россия использует религию в качестве оружия.
Также мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в своем докладе, обнародованном в феврале 2026 года, заявила, что российские власти ограничивали свободу вероисповедания или убеждений, свободу выражения взглядов и мнений и свободу мирных собраний.