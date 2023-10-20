RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США хотят уменьшить размер ежемесячной помощи Украине

Фото: Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки хотят уменьшить размер помощи Украине и снизить его с 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на запрос администрации Белого дома в Конгресс США.

Отмечается, что прямая бюджетная поддержка Украины может уменьшиться с нынешних 1,1 млрд долларов до 825 млн долларов в месяц.

С таким запросом обратилась администрация президента США Джо Байдена к Конгрессу относительно экстренного финансирования для помощи Украине.

В запросе указано, что бюджетная поддержка будет предоставляться через Всемирный банк как возмещение разрешенных и подтвержденных расходов правительства Украины в соответствии с текущей системой условий, разработанной правительством США.

В Белом доме отметили, что этот запрос на финансирование основывается на последней оценке Международного валютного фонда по дефициту финансирования Украины на 2024 год и предположениях США относительно гарантированного распределения расходов между Европейским союзом, Японией и другими донорами.

Запрос Байдена

Напомним, сегодня, 20 октября, президент США Джо Байден пригласил в Конгресс финансирование помощи Украине и Израилю в размере почти 105 млрд долларов.

При этом из них 61 млрд. долларов президент хочет направить на помощь Украине. Также в запросе предусмотрены средства обеспечения безопасности на границе США с Мексикой.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что запрос президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на финансирование помощи Украине и Израилю играет решающую роль в безопасности американцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденБелый домКонгресс США