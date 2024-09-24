США хотят запретить "умные" автомобили с китайскими и российскими технологиями

Министерство торговли США планирует предложить запретить продажу или импорт "умных" транспортных средств, использующих некоторые китайские или российские технологии. Это возможное решение продиктовано соображениями национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Начавшееся в феврале расследование правительства США выявило ряд рисков для национальной безопасности из-за встроенного программного и аппаратного обеспечения из Китая и России в американских транспортных средствах. Это программное обеспечение позволяет дистанционное управление путем взлома и сбор личных данных водителей, заявила министр торговли США Джина Раймондо.

"В экстремальных ситуациях иностранный противник может закрыть или взять под контроль все свои транспортные средства, работающие в Соединенных Штатах, одновременно, повлекши аварии (или) блокируя дороги", — сказала она.

Это правило не будет распространяться на уже ездящие по дорогам США автомобили, на которых уже установлено китайское программное обеспечение, сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации.

Согласно данным Министерства торговли, запрет на программное обеспечение вступит в силу для автомобилей "модельного года" 2027 года, а запрет аппаратного обеспечения - для "модельного года" 2030 года.

Правило, предложенное Министерством торговли, касается "подключенных транспортных средств" - практически любого современного автомобиля, автобуса или грузовика, использующих сетевые соединения для помощи на дороге, спутниковой связи или ряда других функций.

После 30-дневного периода общественного обсуждения министерство планирует выдать окончательное положение до истечения срока полномочий администрации Байдена, сообщил высокопоставленный чиновник администрации.