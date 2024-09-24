В Конгрессе говорят, что толчок военному росту Китая дали американо-китайские исследования

Партнерство между США и Китаем в университетах за последнее десятилетие позволило получить сотни миллионов долларов федерального финансирования. Оно пошло на помощь Пекину в разработке критически важных технологий, которые можно использовать в военных целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад республиканцев в Конгрессе, о котором пишет AP .

В докладе говорится, что США способствовали технологическому развитию Китая и военной модернизации, когда американские исследователи работали со своими китайскими коллегами в таких областях, как гиперзвуковое оружие, искусственный интеллект, ядерные технологии и технологии полупроводников.

Хотя американские университеты не участвуют в секретных исследовательских проектах, их работа — часто одна из лучших в мире — имеет потенциал для превращения в военные средства, отмечает агентство.

В докладе упоминается около 8800 публикаций, в которых принимали участие американские исследователи, получавшие финансирование от Министерства обороны или разведывательного сообщества США. Они работали с китайскими исследователями, многие из которых были связаны с оборонной сферой и промышленной базой Китая.

Расследование Палаты представителей также отметило, что оно описало как проблемные совместные институты между американскими и китайскими университетами, которые, как сказано в отчете, "скрывают сложную систему передачи критических американских технологий и опыта" в Китай.