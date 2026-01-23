США хотят запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии, - NYT

Соединенные Штаты Америки хотят запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как сообщает издание, эти элементы, описанные восемью западными высокопоставленными чиновниками по вопросам безопасности и дипломатии, дают самое полное представление о контурах потенциального компромисса по Гренландии, о котором президент США Дональд Трамп объявил в среду, но без деталей.
Отмечается, что его шаг по крайней мере временно разрядил трансатлантический кризис, вызванный США, относительно датской территории.
По словам чиновников, которые высказались на условиях анонимности, важно, что обсуждаемые предложения не соответствуют цели Трампа по передаче права собственности на всю Гренландию от Дании к США, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы. Чиновники предупредили, что многие детали еще не окончательно согласованы.
Неясно, приведут ли эти обсуждения к заключению соглашения по территории. Дания, которая публично выступает против передачи права собственности на любые земли Гренландии, может не согласиться с предложенными планами.
Однако чиновники выразили надежду, что им удастся одновременно решить вопросы, которые беспокоят Трампа, по защите Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, придерживаясь при этом "красной линии" Европы, согласно которой Гренландия не продается.
Для этого предложения предусматривают:
Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о формировании рамок будущего соглашения по Гренландии и всему Арктическому региону.
До этого Трамп выступал за передачу Гренландии под контроль США - в том числе якобы с целью размещения там элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".
По данным СМИ, рамочное соглашение по Гренландии содержит принцип уважения суверенитета Дании над островом. При этом предусматривает размещение ПРО "Золотой купол". Будет обновлено заключенное в 1951 году оборонное соглашение между Данией и США.
При этом сам Рютте 22 января сказал, что Трамп в ходе переговоров вокруг будущего Гренландии не обсуждал вопрос суверенитета острова. А премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала достигнутое соглашение
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что не знает, о каком соглашении с США идет речь. По его словам, вопросы по Гренландии имеют право решать только Нуук и Копенгаген, а не НАТО.