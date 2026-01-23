США хотят запретить России и Китаю добычу ископаемых в Гренландии, - NYT

Как сообщает издание, эти элементы, описанные восемью западными высокопоставленными чиновниками по вопросам безопасности и дипломатии, дают самое полное представление о контурах потенциального компромисса по Гренландии, о котором президент США Дональд Трамп объявил в среду, но без деталей.

Отмечается, что его шаг по крайней мере временно разрядил трансатлантический кризис, вызванный США, относительно датской территории.

По словам чиновников, которые высказались на условиях анонимности, важно, что обсуждаемые предложения не соответствуют цели Трампа по передаче права собственности на всю Гренландию от Дании к США, чтобы обсудить деликатные дипломатические вопросы. Чиновники предупредили, что многие детали еще не окончательно согласованы.

Неясно, приведут ли эти обсуждения к заключению соглашения по территории. Дания, которая публично выступает против передачи права собственности на любые земли Гренландии, может не согласиться с предложенными планами.

Однако чиновники выразили надежду, что им удастся одновременно решить вопросы, которые беспокоят Трампа, по защите Арктики от возможных угроз со стороны России и Китая, придерживаясь при этом "красной линии" Европы, согласно которой Гренландия не продается.

Для этого предложения предусматривают: