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В США хотят отправлять в Сектор Газа студентов-участников антиизраильских протестов

Фото: в США хотят отправлять пропалестинских студентов на полгода в Сектор Газа (фото из открытых источников)
Автор: Валерий Савицкий

Конгрессмены от Республиканской партии внесли в Палату представителей законопроект, предусматривающий отправку в Сектор Газа лиц, нарушивших закон на территории студенческого городка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Законопроект в среду, 8 мая, представили республиканец от штата Теннесси Энди Оглес, вместе с конгрессменами Рэнди Вебером и Джеффом Дунканом в ответ на антиизраильские демонстрации, которые продолжаются в студенческих городках по всей стране.

Осужденные будут вынуждены отбывать минимум шестимесячное наказание в виде общественных работ в Секторе Газа, где Израиль проводит военную кампанию по ликвидации ХАМАСа и спасению остальных израильтян, которых террористы захватили в заложники в октябре.

По словам автора законопроекта Энди Огласа, студенты покинули занятия, чтобы преследовать других студентов и срывать общеуниверситетские мероприятия, в частности церемонии начала обучения в университетах по всей стране. Он считает, что эту практику необходимо прекратить.

"Вот почему я ввел закон, согласно которому любое лицо, осужденное за незаконную деятельность на территории кампуса американского университета с 7 октября 2023 года, будет отправлено в Газу для отбывания не менее шестимесячных общественных работ", - сказал Оглес.

Конгресмен Вебер добавил: "Если вы поддерживаете террористическую организацию и участвуете в незаконной деятельности в кампусах, вы должны почувствовать вкус собственных лекарств. Я уверен, что эти сторонники ХАМАСа не продержатся и дня, но давайте дадим им такую возможность".

Однако в Fox News предполагают, что законопроект, скорее всего, будет иметь неопределенные шансы в Палате представителей, где республиканцы имеют только одно место. И даже если он пройдет, контролируемый демократами Сенат почти наверняка его проигнорирует.

Антиизраильские протесты в США

30 апреля студенты-сторонники Палестины, организовали на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке акцию протеста против войны в Секторе Газа.

В частности, они захватили учебный корпус Гамильтон-Холл. Студенты разбили окна, заблокировали входы и выходы и скандировали пропалестинские лозунги.

Впоследствии правоохранители освободили корпус от демонстрантов, были задержаны десятки студентов.

Подобные пропалестинские митинги прошли также в ряде других штатов.

Израиль с осени прошлого года проводит военную операцию против ХАМАС на территории Сектора Газа. В результате боевых действий погибли тысячи гражданских жителей региона. Страны ЕС и США обвинили Тель-Авив в нарушении гуманитарного права и прав человека.

В частности, США приостановили поставки боеприпасов для Израиля и требуют не начинать операцию на территории города Рафах, где укрылись 1,5 млн палестинских беженцев из других районов Сектора Газа.

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