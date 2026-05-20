США хотят существенно сократить поддержку НАТО во время кризисов, - Reuters

Вашингтон планирует существенно сократить резерв военных ресурсов, которые США могут задействовать для помощи европейским членам НАТО в случае масштабного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно концепции "Модель сил НАТО", страны альянса определяют резерв сил, доступных для развертывания во время конфликтов или военных нападений. Точный состав этих сил засекречен, однако источники издания утверждают, что Пентагон решил существенно уменьшить свое участие в этом процессе.

Американская сторона планирует официально объявить о своем решении европейским союзникам в эту пятницу, 22 мая, во время встречи руководителей оборонной политики в Брюсселе. Ожидается, что США на этом мероприятии будет представлять Алекс Велес-Грин, ключевой помощник руководителя отдела политики Пентагона Элбриджа Колби.

Корректировка этой модели является главным приоритетом американской команды накануне июльского саммита лидеров НАТО в Турции.

При этом пока остается непонятным, как именно и с какой скоростью Пентагон планирует передавать оборонные обязанности в кризисных условиях европейским странам.

Распределение ответственности и ядерный щит

"Президент США Дональд Трамп четко дал понять, что ожидает от европейских стран взять на себя основную ответственность за безопасность континента вместо Соединенных Штатов", - отмечает Reuters.

В то же время глава отдела политики Пентагона Элбридж Колби публично заверил, что США не откажутся от использования своего ядерного оружия для защиты членов альянса, даже если страны ЕС возьмут на себя ведущую роль в обеспечении обычных вооруженных сил.

Агентство пишет, что сейчас НАТО находится под серьезным давлением. Среди некоторых европейских стран существуют опасения, что Вашингтон под руководством Трампа может полностью выйти из организации.

"Существенное сокращение численности войск, которые США готовы предоставить в случае войны, только усилит эти опасения", - говорится в статье.