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США хотят сбрасывать гуманитарную помощь в Сектор Газа с самолетов: в чем причина

Фото: США могут сбрасывать гуманитарную помощь в Сектор Газа с самолетов (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты изучают возможности доставки гуманитарной помощи в Сектор Газа с помощью военных самолетов, поскольку доставка грузов по суше становится все более затруднительной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как заявили собеседники издания, тот факт, что президент США Джо Байден рассматривает такую возможность, свидетельствует о растущей обеспокоенности Белого дома по поводу ухудшения гуманитарной ситуации, особенно на севере сектора, где существует угроза голода.

Один из американских чиновников заявил Axios, что это произошло, в частности, потому что в начале февраля гражданская полиция боевиков ХАМАС перестала сопровождать гуманитарные грузы, после того как подверглась нападению израильской армии. Это дало возможность вооруженным бандам грабить грузовики с гумпомощью.

Собеседник издания заявил, что в начале войны США относились к идее доставки грузов по воздуху скептически. В Белом доме начали менять отношение к такому способу отправки гумпомощи после того, как Израиль несколько раз успешно сбросил гуманитарные грузы в Сектор Газа. При этом чиновники отметили, что объемы гумпомощи, которую можно доставлять по воздуху, ограничены.

Axios со ссылкой на трех израильских и американских чиновников также сообщил, что США потребовали от Израиля до середины марта подписать заявление о гарантиях соблюдения международного права при использовании американского оружия, а также пропуска гуманитарных грузов в Сектор Газа.

Война Израиля с группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

8 февраля Нетаньяху заявил, что полная победа Армии Израиля уже близка. Он также сообщил о готовности ЦАХАЛ начать наземное вторжение в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге Сектора Газа.

Египет угрожает приостановить ключевой мирный договор с Израилем, если армия страны войдет в Рафах. На днях в Израиле пригрозили наступлением на Рафах, если ХАМАС не освободит заложников до Рамадана.

 

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа