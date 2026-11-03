RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

США хотят попросить союзников по НАТО больше денег на оружие для Украины, - Bloomberg

10:53 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США намерены попросить союзников по НАТО дополнительно профинансировать закупку оружия для Украины. Дефицит средств на согласованные пакеты достигает 2 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ходом закрытых обсуждений, соответствующий запрос Вашингтон может отправить уже в этом месяце. Некоторым странам-союзникам США уже дали понять, что планируют обратиться к ним за дополнительным финансированием.

Речь идет о программе PURL, в рамках которой партнеры оплачивают оружие из США, которое впоследствии передается украинской армии.

Пока неизвестно, какую сумму хотят получить Соединенные Штаты. В то же время, по оценкам собеседников Bloomberg, на уже утвержденные пакеты вооружения не хватает около 2 млрд долларов.

США продолжают поставлять оружие Украине даже если союзники еще не перечислили средства на ее оплату. Поэтому дефицит финансирования может возрасти, особенно если Пентагон решит увеличить объемы поставок.

В издании подчеркнули, что намерения Вашингтона привлечь дополнительные средства свидетельствуют о том, что американская сторона продолжает участвовать в поставках оружия Украине, несмотря на напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дефицит ракет Patriot в Украине

Напомним, вопрос поставки американских ракет для Patriot в последнее время стал одним из самых острых в отношениях Украины с США.

В октябре Владимир Зеленский заявил, что Украина получает лишь около 12 таких ракет в месяц, а часть уже оплаченных поставок Вашингтон до сих пор не согласовал.

Впоследствии Зеленский сообщил, что США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 на 2,1 млрд долларов.

Однако эти ракеты могут поступить только через несколько лет, поэтому Украина попросила партнеров передать боеприпасы из собственных запасов уже этой зимой. Минимальную потребность в этот период президент оценил в 100 ракет в месяц.

Тем временем европейские союзники ищут возможность усилить украинскую противовоздушную оборону.

В частности, Германия и Великобритания работают над поиском дополнительных ракет для Patriot в запасах партнеров. В НАТО заверили, что поставки вооружения, оплаченного европейскими странами в рамках программы PURL, продолжаются без задержек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкраинаСоединенные Штаты АмерикиНАТОПоддержка УкраиныРакеты