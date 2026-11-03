США хотят попросить союзников по НАТО больше денег на оружие для Украины, - Bloomberg

По информации источников, знакомых с ходом закрытых обсуждений, соответствующий запрос Вашингтон может отправить уже в этом месяце. Некоторым странам-союзникам США уже дали понять, что планируют обратиться к ним за дополнительным финансированием.

Речь идет о программе PURL, в рамках которой партнеры оплачивают оружие из США, которое впоследствии передается украинской армии.

Пока неизвестно, какую сумму хотят получить Соединенные Штаты. В то же время, по оценкам собеседников Bloomberg, на уже утвержденные пакеты вооружения не хватает около 2 млрд долларов.

США продолжают поставлять оружие Украине даже если союзники еще не перечислили средства на ее оплату. Поэтому дефицит финансирования может возрасти, особенно если Пентагон решит увеличить объемы поставок.

В издании подчеркнули, что намерения Вашингтона привлечь дополнительные средства свидетельствуют о том, что американская сторона продолжает участвовать в поставках оружия Украине, несмотря на напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дефицит ракет Patriot в Украине

Напомним, вопрос поставки американских ракет для Patriot в последнее время стал одним из самых острых в отношениях Украины с США.

В октябре Владимир Зеленский заявил, что Украина получает лишь около 12 таких ракет в месяц, а часть уже оплаченных поставок Вашингтон до сих пор не согласовал.

Впоследствии Зеленский сообщил, что США одобрили возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 на 2,1 млрд долларов.

Однако эти ракеты могут поступить только через несколько лет, поэтому Украина попросила партнеров передать боеприпасы из собственных запасов уже этой зимой. Минимальную потребность в этот период президент оценил в 100 ракет в месяц.

Тем временем европейские союзники ищут возможность усилить украинскую противовоздушную оборону.