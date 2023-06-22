В США хотят убедить страны Глобального Юга осудить РФ, готовится встреча, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times .

Как пишет издание со ссылкой на источники, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в эти выходные полетит в Данию по просьбе украинского правительства для необъявленной встречи с представителями стран Глобального Юга.

По словам собеседников издания, Салливан планирует встретиться в Копенгагене с представителями:

Индии;

Бразилии;

Южная Африка.

Отмечается, что список участников встречи не утвержден и может измениться. Вероятно, среди присутствующих также могут быть представители Турции и Китая.

План этой встречи продиктован "высокой вероятностью затяжной войны в Украине и рисков из-за сотрудничества стран Глобального Юга с Россией". По результатам встречи должно стать убеждение стран об отказе коммуникации с Россией и осуждении ее вторжения в Украину.

Следует объяснить

Индия, Бразилия, Китай и ЮАР до сих пор не присоединились к санкциям Запада против Российской Федерации. В частности, они ищут "миротворческие" и дипломатические пути завершения полномасштабной войны на территории Украины.

К примеру, Южно-Африканская Республика и Китай уже представляли "мирные планы" ранее, однако их инициативы не предполагали вывода российских оккупантов с территории нашей страны.