США хотят передать танки Abrams в Украину быстрее, чем планировалось, - Белый дом

По его словам, в США уже работают над тем, чтобы "доставить танки Abrams в Украину чуть быстрее, чем ожидалось раньше".

"Мы работаем над этим... Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", - заявил Кирби.

Танки Abrams для Украины

Напомним, что еще в январе Соединенные Штаты Америки объявили, что передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Сообщалось, что Штаты могут отправить украинцам танки Abrams из собственных запасов, что значительно ускорило бы их поставки по сравнению с закупкой новой техники.

Также мы писали, что США может понадобиться более года для того, чтобы поставить Abrams в Украину.

Впрочем, уже в этом месяце стало известно, что армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину и стремится их доставить как можно быстрее. Однако Пентагон, вероятно, не объявит точный график поставки этих танков в Украину.

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