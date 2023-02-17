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США хотят направить аудиторов в Украину для проверки использования переданной помощи

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Вашингтон, Пятница 17 февраля 2023 17:33
США хотят направить аудиторов в Украину для проверки использования переданной помощи Иллюстративное фото: США хотят направить аудиторов в Украину для проверки использования переданной помощи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Соединенных Штатах Америки хотят, чтобы аудиторы и следователи работали непосредственно в зоне боевых действий в Украине для проверки целевого использования экономической и военной помощи.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The Wall Street Journal заявили американские генеральные инспекторы.

Чиновники, которые отвечают за то, чтобы американское оружие не перенаправлялось, средства налогоплательщиков не расходовались и чтобы программы помощи работали должным образом, заявили, что планируют направить часть из 177 аудиторов, которые тщательно проверяют предоставленную Украине помощь.

"Я думаю, что мы проявили творческий подход и нестандартный подход, ориентируясь на будущее, в том надзоре, который нам удалось осуществить до сих пор. Но для настоящего всеобъемлющего, надежного надзора это невозможно сделать дистанционно. Чем ближе мы будем, тем более всеобъемлющим будет надзор", - заявила и.о. генерального инспектора Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла.

Она также добавила, что основную обеспокоенность вызывает не возможное нецелевое использование военной помощи, а более 20 млрд долларов, которые США направляют в Украину через Всемирный банк.

"Наличные платежи представляют наибольший риск для надзора… Они всегда подвержены большему риску", - сказала Ангарелла.

Инспекторы уточнили, что они пока не получали какой-либо информации о крупных мошенничествах или незаконных действиях, связанных с помощью США Украине.

При этом, по словам генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча и заместителя генерального инспектора Госдепа Дианы Шоу, главными проблемами для тщательных проверок являются очень большой объем помощи, скорость ее поступления и характер поставок, который постоянно меняется.

Напомним, ранее в МИД заметили антиукраинскую манипуляцию в статье Financial Times, которая связана с вопросом контрабанды оружия.

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