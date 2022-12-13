В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

В Конгрессе США стартуют работы новой международной европейско-американской коалиции, которая будет работать над усилением санкций против ближайшего окружения Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ставшего сопредседателем коалиции народного депутата Алексея Гончаренко.

Помогает в работе инициативы старший советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро.

В коалицию вошли: конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Стив Коэн, конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, народный депутат Алексей Гончаренко, член парламента Великобритании Роберт Сили, глава эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, член Европарламента польской делегации в Совете Европы Аркадиуш Мулярчик.

"Вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы санкции против России только усиливались. Сейчас важнейшей задачей является обеспечение синхронизации санкций ЕС, США и Великобритании. Пока Россия тратит деньги на войну - в Украине гибнут мирные жители, обстреливают жилые дома. Именно поэтому санкционный удавка на шее империи зла должна только затягиваться", - подчеркнул Гончаренко.

Коалиция уже подала обращение к внесению в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и других.