ua ru
Вт, 13 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 22:07
В Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций Фото: в Конгрессе США создана международная коалиция по усилению санкций (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

В Конгрессе США стартуют работы новой международной европейско-американской коалиции, которая будет работать над усилением санкций против ближайшего окружения Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ставшего сопредседателем коалиции народного депутата Алексея Гончаренко.

Помогает в работе инициативы старший советник Хельсинкской комиссии Конгресса США Пол Массаро.

В коалицию вошли: конгрессмен, сопредседатель Хельсинкской комиссии Конгресса США Стив Коэн, конгрессмен, член Хельсинкской комиссии Джо Уилсон, народный депутат Алексей Гончаренко, член парламента Великобритании Роберт Сили, глава эстонской делегации в ПАСЕ Эрик Кросс, член Европарламента польской делегации в Совете Европы Аркадиуш Мулярчик.

"Вместе с нашими партнерами работаем над тем, чтобы санкции против России только усиливались. Сейчас важнейшей задачей является обеспечение синхронизации санкций ЕС, США и Великобритании. Пока Россия тратит деньги на войну - в Украине гибнут мирные жители, обстреливают жилые дома. Именно поэтому санкционный удавка на шее империи зла должна только затягиваться", - подчеркнул Гончаренко.

Коалиция уже подала обращение к внесению в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и других.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Российская Федерация
NEWS
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
США завершают планы по отправке ПВО Patriot в Украину, - CNN
DAILY
На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина На линии огня. Как украинские войска защищают Бахмут и отбивают нашествие россиян