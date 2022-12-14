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США хотят наложить санкции на одного из российских богачей, - СМИ

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Россия, Среда 14 декабря 2022 19:25
США хотят наложить санкции на одного из российских богачей, - СМИ Фото: Владимир Потанин (российские СМИ)
Автор: Татьяна Зарембо

США намерены наложить персональные и финансовые санкции на одного из самых богатых людей России Владимира Потанина и его семью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет WSJ, объявление санкций в отношении самого Потанина, его жены Екатерины Потаниной и яхты, которой он владеет, ожидают в четверг, 15 декабря. Также в списке, по словам официальных лиц, инвестиционная холдинговая компания "Интеррос", которую контролирует Потанин, и "Росбанк", который "Интеррос" купил у Société Générale SA в начале 2022 года. По словам чиновников, несколько членов российского правительства также получат санкции.

Кроме того, Потанин является основным акционером ГМК "Норильский никель", одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля. По словам американцев, эта компания не попадет под действие санкций именно из-за ее значимости для рынка металлов, хотя и является источником значительной части личного богатства российского олигарха.

"Правительства борются над тем, каким образом ввести санкции против некоторых российских бизнесменов и их активов, и как это сделать, не навлекая нежелательных экономических последствий, например, не разрушив товарные рынки или цепочки поставок для западных компаний", - подчеркивает WSJ.

По словам издания, представитель "Интерроса" не ответил на запрос о комментарии. Представитель Потанина, его супруги и компании "Норникель" отказался от комментариев.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Конгрессе США начала работу новая международная европейско-американская коалиция, которая займется ужесточением санкций против ближайшего окружения Владимира Путина.

Коалиция уже подала обращение к внесению в санкционные списки Ксении Собчак, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого, самых богатых людей России Владимира Потанина, Владимира Лисина и др.

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