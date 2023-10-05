США хотят достичь производства 100 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, - Bloomberg

Отмечается, что это вдвое больше, чем когда США производили по 14 тысяч снарядов в месяц в начале вторжения РФ в Украину.

"Поставки в Украину противотанковых ракет "Джавелин" и зенитных ракет "Стингер", а также гаубиц и боеприпасов истощили американские запасы, продемонстрировав отсутствие устойчивости США", - говорится в материале.

Издание пишет, что этот тревожный сигнал побудил Пентагон, при поддержке Конгресса, вложить миллиарды долларов в расширение промышленного потенциала США.

Планы по производству снарядов

Руководитель закупок армии США Дуглас Буш сказал, что из 3,4 миллиарда долларов по контракту на промышленное расширение три четверти, или 2,5 миллиарда долларов, пойдут на увеличение производства 155-мм артиллерийских снарядов.

По словам Буша, США смогут увеличить производство с 28 000 в месяц до 36 000, а затем с 48 000 до 57 000 снарядов в месяц.

Он уточнил, что отрасль должна быть в состоянии в начале 2025 года достичь производства 80 000 снарядов в месяц, а затем достичь цели в 100 000 к концу того же года.

Какие шаги для этого были сделаны

Первым шагом армии было расширение существующих государственных и управляемых подрядчиками предприятий по производству металлических гильз в Пенсильвании. По словам Буша, на предприятиях увеличилось количество смен, а также были добавлены новые машины.

Вторым шагом является открытие новых предприятий: одним из них является IMT Defense в Канаде, по производству металлических деталей, которое должно начать работать в следующем году.

Последняя часть, которую нужно разыграть, - это взрывное наполнение. Пентагон планирует значительно увеличить мощности США по производству IMX (сокращенно от "нечувствительные взрывчатые боеприпасы"), который считается более безопасным вариантом для войск в обращении и хранении, чем тротил.

Закупки снарядов для Украины

Ранее источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.

Недавно стало известно, что Эстония также присоединится к рамочному контракту Германии по поставке боеприпасов Украине.