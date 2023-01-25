ua ru
Ср, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден о помощи Украине: хотим, чтобы пламя свободы горело ярко, насколько это возможно

Новина українською →
Вашингтон, Среда 25 января 2023 19:56
Байден о помощи Украине: хотим, чтобы пламя свободы горело ярко, насколько это возможно Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты будут помогать защищать Украину столько, сколько потребуется. Поскольку все дело в защите свободы всего мира.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Как я говорил президенту Зеленскому, мы будем помогать защищать Украину столько, сколько потребуется. Америка будет продолжать помогать Украине, все дело в защите свободы всего мира. Потому что мы хотим жить в таком мире, чтобы наши дети жили в свободном мире. Для этого нужно помочь Украине защитить себя перед лицом этой угрозы. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно", - заявил он.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Кроме того, Германия официально анонсировала передачу Украине танков Leopard 2.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
Минобороны Германии ответило, когда Leopard поступят в Украину
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж