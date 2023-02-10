США хочет наказать Китай более строгими ограничениями на экспорт технологий после шара-шпиона

США намерены еще больше сократить экспорт технологий в Китай после инцидента с воздушным шаром-шпионом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, новая группа Палаты представителей Конгресса США может также настаивать на более жестких мерах, чтобы замедлить развитие китайского военного потенциала. Ведь нынешние и бывшие сотрудники Службы безопасности говорят, что воздушный шар, который, по словам США, имел антенны и датчики для сбора разведданных и коммуникаций, подчеркивает угрозу национальной безопасности со стороны Китая и создаст политическую поддержку для усиления защиты американских технологий.
"Это, несомненно, подливает масла в огонь, подкрепляя аргументы китайских ястребов", - заметил Мартейн Рассер, бывший старший офицер ЦРУ, работающий сейчас в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне.
В последние месяцы Пекин и Вашингтон пытались снизить напряженность, стремясь сбалансировать отношения между двумя ядерными государствами. Но теперь администрация Байдена планирует добавить около шести китайских компаний, которые поддерживаются правительством и имеют связи с программой "воздушный шар", в список организаций Министерства торговли, чтобы создать препятствия для ведения бизнеса с фирмами из черного списка.
"Китай рискует потерять доступ к западным технологиям после того, как воздушный шар-шпион пролетел над США, а Вашингтон и его союзники рассматривают возможность наказать Пекин более жесткими ограничениями на продукты, необходимые Китаю для укрепления военной и экономической мощи", - подчеркивает WSJ.
Китай заявил, что воздушный шар использовался для "исследовательских, в основном метеорологических, целей" и сбился с курса и что США слишком остро отреагировали на инцидент.
В то же время, по данным издания, официальные лица США заявили, что они проинформировали более трех десятков правительств об инциденте с воздушным шаром и что международная координация имеет решающее значение для реагирования на Китай как на угрозу.
Напомним, что администрация Байдена в 2022 году ввела экспортный контроль передового оборудования для производства микросхем. Сторонники более жесткого экспортного контроля также настаивают на его расширении и включении таких секторов, как искусственный интеллект.
Кроме того, мы писали, что Соединенные Штаты Америки за последние три года не смогли заметить минимум три пролета китайских разведывательных аэростатов над территорией страны, однако в Пентагоне не считают это провалом разведки.
Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом. Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.
Американская разведка считает, что Китай использовал шар-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для него стратегический интерес.
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