Без США денег Украине хватит на несколько месяцев, - эксперты

В марте Украина получила около 900 млн долларов от очередного транша МВФ, 1,2 млрд долларов перечислили Япония, Норвегия и Испания. Канада предоставила кредит на 1,5 млрд долларов США. От ЕС - 4,5 млрд евро и ожидается еще два транша - 1,5 млрд евро и около 2 млрд евро.

"Пока мы закрываем потребности января-апреля. С учетом того, что сейчас в бюджет идут большие поступления от повышенных налогов для банков и дивидендов государственных компаний, на первые 4-5 месяцев (до июня - ред.) мы более или менее обеспечены ", - заявил РБК-Украина глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий.

Похожий прогноз и у главы департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталия Ваврищука. По его мнению, с учетом значительных отложенных расходов, вынужденно задержанных в январе-феврале, мартовская помощь вряд ли дает комфорт более чем на два месяца.

Глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев надеется, что без поступлений от США денег хватит до конца лета. "Если в апреле вопрос со США не решится, то денег хватит до конца лета. Хотя, возможны варианты", - сказал он, правда не уточнил, что это за варианты.

Напомним, что правительство работает с политическими партнерами Украины для поиска дополнительных средства для бюджета.