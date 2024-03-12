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США готовятся передать Украине партию ракет ATACMS, - Politico

Архивное фото: США готовятся передать Украине партию ракет ATACMS (facebook com inukraineofficial)
Автор: Дмитрий Браславский

Белый дом во вторник объявит, что отправит Украине несколько дальнобойных ракет ATACMS в рамках нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание уточняет, что пакет военной помощи оценивается в 300 млн долларов.

По словам одного из официальных лиц, в пакет будет входить несколько противопехотных средств под названием APAM. 

Это версия системы ATACMS большой дальности, которая может преодолевать расстояние в 100 миль (160 км) и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб. 

Также в пакет помощи должны войти дополнительные снаряды для 155-мм гаубиц и управляемых ракетных систем залпового огня.

Помощь Украине от США

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Недавно Сенат принял отдельный законопроект с деньгами для Украины, Израиля и Тайваня. Для того, чтобы он вступил в силу, документ еще должен одобрить Палата представителей и подписать президент Джо Байден.

Как пишет CNN, Палата представителей может проголосовать за финансовую помощь Украине в конце марта или в апреле.

ATACMS для Украины

В прошлом году украинские воины ударили по аэродромам россиян в Луганске и Бердянске. В СМИ появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины использовали для удара американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые предоставили в небольшом количестве. Позже в США подтвердили такую информацию. В Вашингтоне уточнили, что нашим воинам предоставили ракеты с дальностью действия до 165 километров.

Еще в октябре 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что поставки ATACMS Украине будут происходить на постоянной основе.

Недавно американское издание NBC News сообщало, что Белый дом работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности.

США ищут пути предоставления помощи Украине

Недавно сообщалось, что Пентагон взвешивает, стоит ли использовать оставшийся последний источник финансирования военной помощи для поддержки военных усилий Украины даже без гарантий того, что эти средства будут компенсированы Конгрессом.

Позже стало известно, что администрация президента Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов по финансированию армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку.

Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине в размере 400 млн долларов. Он может стать первым в 2024 году.

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