США готовят переброску на Ближний Восток дополнительных боевых самолетов, - NYT
Соединенные Штаты Америки хотят направить на Ближний Восток дополнительные боевые самолеты в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что американские силы на Ближнем Востоке принимают "необходимые меры" для повышения боеготовности и защиты американских войск и союзников от любых угроз со стороны Ирана или поддерживаемых Ираном группировок.
По данным NYT, вопрос о том, какое количество американских самолетов будет направлено на Ближний Восток, еще не решен. Также такую переброску пока окончательно не одобрили топ-чиновники Пентагона, включая министра обороны Ллойда Остина.
Источники журналистов отметили, что США хотят "как можно быстрее отправить нужное количество самолетов", которые помогут защитить Израиль, не создавая впечатления эскалации конфликта.
Что предшествовало
Напомним, в апреле Иран нанес массированный удар по Израилю с применением более 300 дронов и ракет. Тогда только небольшое количество ракет и беспилотников достигло целей.
Отбить атаку Израилю помогали истребители США, Франции, Британии и Иордании. Они сбили более 80 беспилотников.
Напряжение между Израилем и Ираном возросло после того, как в Тегеране был убит лидер ХАМАС Исмаил Хания. Его, как пишут СМИ, подорвали в гостевом доме.
Иран сразу же обвинил в атаке Израиль. При этом, по информации NYT, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал своим войскам нанести ракетный удар по Израилю.
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