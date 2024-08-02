США готують перекидання на Близький Схід додаткових бойових літаків, - NYT

Сполучені Штати Америки хочуть направити на Близький Схід додаткові бойові літаки у відповідь на погрози Ірану атакувати Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Неназваний американський чиновник розповів виданню, що американські сили на Близькому Сході вживають "необхідних заходів" для підвищення боєздатності та захисту американських військ та союзників від будь-яких загроз з боку Ірану або угруповань, що підтримуються Іраном.

За даними NYT, питання про те, скільки американських літаків буде направлено на Близький Схід, ще не вирішено. Також таке перекидання поки що остаточно не схвалили топ-чиновники Пентагону, включаючи міністра оборони Ллойда Остіна.

Джерела журналістів зазначили, що США хочуть "якнайшвидше відправити потрібну кількість літаків", які допоможуть захистити Ізраїль, не створюючи враження ескалації конфлікту.