США готовят пакет вооружений для Украины на 1 млрд долларов, - Reuters

США готовят самый большой пакет вооружений для Украины. По предварительным данным, его объем достигнет 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным Reuters, Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи для Украины на сумму 1 миллиард долларов. Такую информацию издание получило от двух американских генералов.
Как ожидается, пакет помощи включает транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя.
Ранее РБК-Украина сообщало, что долгое время США переносили голосование за законопроект, который предусматривал предоставление Украине финансовой и военной помощи, однако на прошлой неделе ситуация изменилась и Палата представителей поддержала данный законопроект.
В значительной степени на вынесение законопроекта на голосование повлиял спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, долгое время блокировавший рассмотрение законопроекта о помощи Украине. РБК-Украина писало, как спикер Джонсон изменил свою позицию по помощи Украине.
Теперь этот законопроект вынесут на голосование Сената и после принятия передадут президенту США Джо Байдену, который отметил, что подпишет законопроект сразу после принятия Сенатом.
Подробнее об истории рассмотрения вопроса о помощи Украине и содержании украинского пакета - читайте в материале РБК-Украина.
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