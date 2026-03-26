США готовят "последний удар" по Ирану: Axios узнало, какие сценарии рассматривает Пентагон

США могут нанести масштабный удар по Ирану - с наземными войсками и бомбардировкой - если дипломатические переговоры зайдут в тупик. Решение еще не принято, но подготовка уже идет.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios, об этом рассказали два американских чиновника и два источника, знакомые с внутренними дискуссиями.
Министерство обороны США прорабатывает несколько вариантов так называемого "последнего удара" - решительного военного действия, которое должно завершить боевые действия. Среди них - и наземные операции, и масштабные авиаудары.
Эскалация станет реальной, если переговоры не дадут результата. Особенно - если Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мирового нефтяного транзита, останется заблокированным.
Источники описывают следующие сценарии:
Американские военные также разработали планы наземной операции внутри Ирана - для защиты запасов высокообогащенного урана на ядерных объектах.
В качестве альтернативы рассматривают массированные авиаудары по этим объектам, чтобы отрезать Иран от доступа к материалам.
Никакого решения президент пока не принял. Представители Белого дома называют любые варианты с наземными операциями "гипотетическими".
Впрочем, источники говорят: если переговоры в ближайшее время не дадут ощутимых результатов - Трамп готов к эскалации.
Первым шагом может стать удар по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. В ответ Тегеран угрожает масштабными действиями по всему Персидскому заливу.
Иран также имеет влияние на развитие событий. Многие сценарии, которые сейчас обсуждаются в Вашингтоне, рискуют не завершить конфликт, а наоборот - затянуть и углубить его.
