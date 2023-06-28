США готовят новые ограничения для Китая. Коснутся экспорта чипов ИИ, - WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Это связано с опасениями в Штатах, что КНР может использовать ИИ-чипы от Nvidia и других компаний для разработки оружия и осуществления хакерских атак.

По данным журналистов, на фоне таких известий акции Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) упали примерно на 1,4%.

Nvidia, Micron и AMD входят в число американских производителей чипов, которые попали "под перекрестный огонь" между Китаем и администрацией Байдена.

Еще в начале прошлой осени в компании Nvidia заявили, что официальные лица США попросили ее прекратить экспорт двух лучших вычислительных чипов для работы с искусственным интеллектом в Китай.

В отчете говорится, что министерство торговли США прекратит поставки чипов, произведенных Nvidia и другими производителями чипов, клиентам в КНР уже в июле.

Также в публикации говорится о том, что новые ограничения, разрабатываемые американским департаментом, будут запрещать продажу даже чипов A800 без лицензии.

Покупка Китаем американских чипов

В начале этого года появились сообщения о том, что китайский исследовательский институт по ядерному оружию в течение последних двух с половиной лет по меньшей мере дюжину раз покупал сложные американские компьютерные чипы. Как следовало из публикации WSJ, в КНР делали это, обходя американские экспортные ограничения, что действовали десятилетиями.

По данным американских журналистов, государственная Китайская академия инженерной физики сумела получить полупроводники, производимые такими компаниями, как Intel и Nvidia с 2020 года.

Между тем, этот китайский исследовательский институт был внесен в "черный список" американских экспортеров еще в 1997 году.