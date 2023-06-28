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США готовят новые ограничения для Китая. Коснутся экспорта чипов ИИ, - WSJ

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Среда 28 июня 2023 02:44
США готовят новые ограничения для Китая. Коснутся экспорта чипов ИИ, - WSJ Иллюстративное фото: в США обдумывают введение ограничений для Китая (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Администрация американского президента Джо Байдена рассматривает вопрос введения новых ограничений на экспорт чипов искусственного интеллекта (ИИ) в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Это связано с опасениями в Штатах, что КНР может использовать ИИ-чипы от Nvidia и других компаний для разработки оружия и осуществления хакерских атак.

По данным журналистов, на фоне таких известий акции Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) упали примерно на 1,4%.

Nvidia, Micron и AMD входят в число американских производителей чипов, которые попали "под перекрестный огонь" между Китаем и администрацией Байдена.

Еще в начале прошлой осени в компании Nvidia заявили, что официальные лица США попросили ее прекратить экспорт двух лучших вычислительных чипов для работы с искусственным интеллектом в Китай.

В отчете говорится, что министерство торговли США прекратит поставки чипов, произведенных Nvidia и другими производителями чипов, клиентам в КНР уже в июле.

Также в публикации говорится о том, что новые ограничения, разрабатываемые американским департаментом, будут запрещать продажу даже чипов A800 без лицензии.

Покупка Китаем американских чипов

В начале этого года появились сообщения о том, что китайский исследовательский институт по ядерному оружию в течение последних двух с половиной лет по меньшей мере дюжину раз покупал сложные американские компьютерные чипы. Как следовало из публикации WSJ, в КНР делали это, обходя американские экспортные ограничения, что действовали десятилетиями.

По данным американских журналистов, государственная Китайская академия инженерной физики сумела получить полупроводники, производимые такими компаниями, как Intel и Nvidia с 2020 года.

Между тем, этот китайский исследовательский институт был внесен в "черный список" американских экспортеров еще в 1997 году.

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