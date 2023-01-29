Китайский ядерный институт покупал чипы из США в обход многолетних санкций, - WSJ

Китайский исследовательский институт по ядерному оружию в течение последних двух с половиной лет по меньшей мере дюжину раз покупал сложные американские компьютерные чипы, обходя десятилетиями действовавшие американские экспортные ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Издание сообщает, что государственная Китайская академия инженерной физики сумела получить полупроводники, производимые американскими компаниями, такими как Intel и Nvidia с 2020 года, несмотря на то, что в 1997 году она была внесена в черный список американских экспортеров.

Напомним, США вводя новые ограничения на экспорт передовых полупроводников и оборудования для производства микросхем, чтобы помешать американским технологиям продвигать военную мощь Китая.

Кроме того, ранее США планировали расширить ограничения на поставки чипов в Китай.

Отметим, что 1 сентября прошлого года Белый дом ввел новые ограничения по продаже некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию.

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