США готовили Украину к энергетической войне еще перед вторжением РФ, - CNN

Соединенные Штаты помогали Украине подготовиться к энергетической войне со стороны России еще перед полномасштабным вторжением, используя целый комплекс мер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Подробности о подготовке Украины к масштабной войне в своей публикации рассказал Бретт МакГерк, - аналитик издания по вопросам мировой политики, занимавший высокие должности в сфере национальной безопасности при президентстве Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена.

Согласно его информации, Белый дом координировал подготовку Украины к полномасштабному вторжению России. Занимался этими вопросами Амос Хохштейн, - помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам в администрации Байдена.

В частности, Хохштейн сотрудничал со многими европейскими союзниками, некоторые из которых были скептически настроены и не верили в полномасштабное вторжение России.

Мероприятия предусматривали избавление от зависимости от российской энергосистемы и подключение украинской энергетической системы к европейской, а также одновременное увеличение поставок энергоресурсов в Украину перед каждой зимой.

"Отключение Украины от российской энергосистемы и подключение к энергосистеме ЕС, было завершено за несколько часов до того, как 24 февраля 2022 года Россия выпустила первые ракеты по украинским городам", - отметил МакГерк.

Кроме того, с приближением зимы перед вторжением РФ, Белый дом возглавил скоординированные усилия правительства США, направленные на повышение энергетической устойчивости Украины.

МакГерк отметил, что Вашингтон и страны-партнеры помогали разворачивать мобильные генераторы и резервные источники энергии для критической инфраструктуры Украины, в частности для водопроводов и систем отопления.

Партнеры предоставляли тепловые комплекты и локальные обогреватели для уязвимых районов, а также обеспечивали стабильное поступление энергоресурсов в Украину из европейской энергосистемы и от энергетически обеспеченных стран-партнеров с Ближнего Востока.