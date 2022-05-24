США готуються випустити паливо з резервів для зниження цін на ринку

Влада США розглядає можливість вивільнення з резервів дизельного палива. Таке рішення може бути прийнято для зменшення цін на паливному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела телеканалу в Білому домі, президент Сполучених Штатів Джо Байден доручив провести підготовчі заходи, які потрібні для подальшого вивільнення дизельного палива з резервних запасів.
"Ми вважаємо, що це схоже на ті обставини, при яких розгляд питання про вивільнення (палива) є необхідним. Саме про це розпорядився президент", - сказав він.
При цьому, як вказав канал, дизельні резерви США досить невеликі, у зв'язку з чим стримуючий ефект такого кроку буде досить обмеженим за часом.
Наприкінці березня Байден прийняв рішення про найбільше в історії вивільнення запасів нафти зі стратегічних запасів США. Повідомлялося, що Вашингтон буде виводити на ринок в середньому по мільйону додаткових барелів на день щодня протягом наступних шести місяців.
Ослаблення долара США призвело до зростання цін на нафту у понеділок, оскільки це робить нафту дешевшою для покупців, які володіють іншими валютами.
Однак зростання ринку було обмежене побоюваннями з приводу зусиль Китаю з придушення COVID за допомогою блокувань, навіть попри те, що Шанхай повинен відкритися 1 червня.
Нездатність Європейського Союзу прийти до остаточної угоди про заборону на російську нафту у зв'язку з її вторгненням в Україну, також зупинила зростання цін на нафту.
Як повідомляло РБК-Україна, віцепрезидент Європарламенту Катаріна Барлі закликала прийняти рішення про заплановане нафтовому ембарго Євросоюзу проти Росії без участі Угорщини.