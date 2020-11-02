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У США готуються до можливих безладів після виборів, Білий дім обнесуть парканом

Автор: Игорь Литвиненко

Влада США готуються до можливих безладів після президентських виборів, 3 листопада. Сьогодні Білий дім планують обнести додатковим парканом по всьому периметру.

Про це повідомляє CNN.

Аналогічну огорожу було встановлено навколо Білого дому цього літа, коли у Вашингтоні проходили масові акції протесту.

При цьому офіційно Секретна служба, яка забезпечує безпеку Білого дому, не підтвердило застосування спецзаходів.

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Раніше в поліції Вашингтона повідомили, що правоохоронці перейдуть на посилений режим роботи у разі відсутності переможця на виборах.

Нагадаємо, на початку літа служба безпеки заблокувала підхід до Білого дому через масштабні протести, які спалахнули в США після смерті Джорджа Флойда.

Раніше РБК-Україна писало, що в Техасі прихильники Дональда Трампа на пікапах оточили автобус штабу Джо Байдена, намагаючись уповільнити його і виштовхнути з проїжджої частини. У зв'язку з цим ФБР почало розслідування.

Детальніше про вибори в США читайте в матеріалі РБК-Україна "Перемога за всяку ціну. Чи зможе Трамп утриматися на посаді президента США".

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