США готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України, - Байден

За його словами, сьогодні США в Радбезі ООН представили весь спектр російської загрози суверенітету і територіальної цілісності України.

"І ми роз'яснили міжнародному співтовариству всі наслідки цієї загрози - не тільки для України, а й для основних принципів Статуту ООН і сучасного міжнародного порядку. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми в області безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно", - зазначив Байден.

Він також підкреслив, що якщо замість цього Росія вирішить відмовитися від дипломатії і нападе на Україну, то понесе відповідальність, її чекають "швидкі і серйозні наслідки".

"Сполучені Штати, наші союзники і партнери продовжують готуватися до всіх сценаріїв. Світ повинен мати чітке уявлення про дії, якими Росія погрожує, і бути готовим відповісти на ризики, які ці дії представляють для всіх нас", - додав Байден.