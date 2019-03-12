США готуються доповнити санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції будуть введені в якості поправок до вже діючого пакету

Власти США готовятся ввести санкции в отношении инвесторов и компаний, занимающихся "Северным потоком-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, санкции будут введены в качестве поправок к уже действующему пакету санкций против России.

Как отмечается, Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимым с военной помощью США Европе.

"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите? " , - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Газпром" заявил, что газопровод "Северный поток-2" построен на одну треть. Общая протяженность уложенных на дно Балтийского моря труб газопровода сейчас составляет 818 км.

Так, две нитки газопровода "Северный поток-2" должны пройти из России по дну Балтийского моря до Германии. Планируемая протяженность каждой из двух ниток - 1224 км. Совокупная пропускная способность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.