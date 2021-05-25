США готують санкції проти Білорусі в контакті з європейськими союзниками, - Білий дім

США готують заходи проти Білорусі і режиму президента країни Олександра Лукашенка через примусову посадку в Мінську літака компанії Ryanair в тісному контакті з європейськими союзниками. Розглянуті варіанти включають можливість введення санкцій.
Про це повідомила на регулярному брифінгу прессекретар Білого дому Джен Псакі.
За її словами, президент США Джо Байден доручив своїй команді підготувати варіанти ефективних дій, включаючи санкції, в тісній координації з європейськими союзниками і міжнародними організаціями, щоб притягнути до відповідальності режим Олександра Лукашенка.
"Ми, зрозуміло, залишаємося в тісному контакті і координації з європейськими колегами", - сказала Псакі.
Вона нагадала, що вчора розмовляла з помічником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном. Він, за її словами, в бесіді з секретарем Ради Безпеки Росії Миколою Патрушевим "твердо виклав стурбованість" Вашингтона щодо дій Мінська.
Нагадаємо, напередодні учасники саміту Євросоюзу прийняли рішення розширити економічні санкції проти Білорусі. У" чорний " список включені білоруські політики і організації, а також президент країни Олександр Лукашенко.
Відзначити, саміт ЄС ухвалив політичне рішення заборонити білоруським авіакомпаніям польоти до Євросоюзу. Це сталося у відповідь на дії білоруського режиму з примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську.
Як писало РБК-Україна, після посадки літака Протасевича затримали в Мінську. Разом з ним затримали його дівчину-громадянку РФ Софію Сапегу. Її заарештували на два місяці.
Раніше повідомлялося, що з півночі 26 травня Україна припинить авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення сьогодні прийняв Кабінет Міністрів інциденту з бортом авіакомпанії Ryanair і затриманням опозиціонера Романа Протасевича.