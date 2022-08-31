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США готують черговий пакет військової допомоги Україні, - Reuters

Фото: США готують черговий пакет військової допомоги Україні (Samuel Corum/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки готують черговий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню військову допомгу", - заявив чиновник на брифінгу.

Деталей про вміст допомогу поки що немає. Раніше США надавали ракети для систем HIMARS та NASAMS, протитанкові гранатомети AT4.

NASAMS являє собою пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.

Також США раніше заявляли, що Україні передадуть Puma - це невеликий БПЛА, який можна запускати з рук. За даними виробника, безпілотник здатний літати під управлінням оператора, або самостійно по заданому GPS-маршруту. На випробуваннях Puma показав рекордну для свого класу тривалість польоту - понад 9 годин.

Нагадаємо, що Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.

Також США включили високоточні боєприпаси Excalibur в новий пакет озброєнь для України.

Нещодавно Зеленський під час розмови з Байденом запропонував йому посилити співпрацю з питань відновлення інфраструктури.

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