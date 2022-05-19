США готують нову партію гаубиць до відправки в Україну: з'явилися фото

Міністерство оборони США готує нову партію гаубиць M777 до відправки в Україну. А також іншу допомогу у сфері безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Пентагон.

"Морські піхотинці готують до відправки буксирувані 155-мм гаубиці M777 разом з іншими поставками і боєприпасами в рамках допомоги США у сфері безпеки для України", - підписали в Міністерстві оборони США опубліковані фото.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 200 українських військових пройшли спеціальну підготовку для управління гаубицями M777. Велика частина з обіцяних гармат вже знаходяться в Україні і задіяні в бойових діях проти російської армії.

Пентагон вважає, що артилерія значною мірою зриває наступ російських військ на Донбасі.

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