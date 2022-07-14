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США готують групу прокурорів для фіксації воєнних злочинів в Україні

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Україна, Четвер 14 липня 2022 22:39
США готують групу прокурорів для фіксації воєнних злочинів в Україні Фото: Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

США готові надіслати групу прокурорів для роботи на місцях воєнних злочинів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

Як зазаначила прокурор, про практичну підтримку "на землі" говорили із партнерами зі Сполучених Штатів. Мали продуктивну дискусію про подальші кроки із Послом із особливих доручень Офісу глобального кримінального правосуддя Державного департаменту США Бет ван Скак та легендарним "мисливцем за нацистами" Елі Розенбаумом із Департаменту юстиції США.

"Штати формують групу прокурорів, яка стане з українськими правоохоронцями пліч-о-пліч на полі бою за справедливість. Також американські колеги активно розвиватимуть підтримку Atrocity Crimes Advisory Group, яка працює із Офісом Генпрокурора", - сказала Венедіктова.

Нагадаємо, Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом обстрілу Вінниці (стаття 438 Кримінального кодексу України). На місці злочину працюють слідчі СБУ.

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