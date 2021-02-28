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ЄС пригрозив заходами у відповідь на вбивство демонстрантів у М'янмі

Новость на русском → Брюссель, Неділя 28 лютого 2021 18:40
ЄС пригрозив заходами у відповідь на вбивство демонстрантів у М'янмі Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Європейський союз засудив застосування сили з боку військових М'янми проти демонстрантів. Брюссель погрожує у відповідь заходами з-за вбивства мирних демонстрантів.

Про це йдеться в заяві високого представника Європейського союзу з закордонних справ Жозепа Борреля.

Він зазначив, що військові М'янми посилили жорстоке придушення мирних протестів по всій країні в ці вихідні.

"Стріляючи по беззбройних громадян, сили безпеки продемонстрували кричуще нехтування міжнародним правом і повинні бути притягнуті до відповідальності. Насильство не додасть легітимності незаконного повалення демократично обраного уряду. Військова влада повинна негайно припинити застосування сили проти мирних жителів і дозволити населенню висловити своє право на свободу вираження думок і зборів", - заявив Боррель.

Він зазначив, що ЄС рішуче підтримує народ М'янми.

"Європейський Союз найближчим часом прийме заходи у відповідь на ці події", - додав представник ЄС.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті силового розгону демонстрантів у М'янмі загинули 18 і поранено 30 демонстрантів.

Також повідомлялося, що під час протестів у суботу в М'янмі затримали майже півтори тисячі чоловік.

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