ЄС пригрозив заходами у відповідь на вбивство демонстрантів у М'янмі

Європейський союз засудив застосування сили з боку військових М'янми проти демонстрантів . Брюссель погрожує у відповідь заходами з-за вбивства мирних демонстрантів.

Про це йдеться в заяві високого представника Європейського союзу з закордонних справ Жозепа Борреля.

Він зазначив, що військові М'янми посилили жорстоке придушення мирних протестів по всій країні в ці вихідні.

"Стріляючи по беззбройних громадян, сили безпеки продемонстрували кричуще нехтування міжнародним правом і повинні бути притягнуті до відповідальності. Насильство не додасть легітимності незаконного повалення демократично обраного уряду. Військова влада повинна негайно припинити застосування сили проти мирних жителів і дозволити населенню висловити своє право на свободу вираження думок і зборів", - заявив Боррель.

Він зазначив, що ЄС рішуче підтримує народ М'янми.

"Європейський Союз найближчим часом прийме заходи у відповідь на ці події", - додав представник ЄС.