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США готові випустити більше резервної нафти для регулювання цін на ринку

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Понеділок 29 листопада 2021 22:09
США готові випустити більше резервної нафти для регулювання цін на ринку Фото6 старший радник Держдепартаменту США з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Адміністрація президента США Джо Байдена готова випустити ще більше барелів нафти зі своїх стратегічних запасів, якщо в цьому знову виникне необхідність. Зокрема, для регулювання цін на нафтовому ринку США.

Про це заявив старший радник Держдепартаменту США з глобальної енергетичної безпеки Амос Хохштейн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Безумовно. Це інструмент, який був доступний для нас і буде доступний знову. Пам'ятайте, це не було вивільненням 50 млн барелів, 30 млн барелів - це був обмін, коли компанії і трейдери можуть взяти нафту зараз і повернути її протягом запланованого проміжку часу. Це означає, що стратегічний нафтовий резерв буде поповнюватися", - сказав Хохштейн.

При цьому він підкреслив, що США можуть знову частково роздрукувати стратегічний нафтовий резерв.

"І, отже, у нас є більше гнучкості, щоб мати можливість зробити це знову в майбутньому, якщо виникне така необхідність. Я думаю, ми хотіли зробити щось таке, що вплинуло б на ринок, але при цьому мало б можливість і гнучкість, щоб ми могли зробити це знову, якщо виникне необхідність для американської економіки", - додав Хохштейн.

Нагадаємо, 23 листопада президент США Джо Байден оголосив, що США випускають 50 млн барелів нафти зі стратегічного резерву.

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