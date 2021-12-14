Кулеба про роль США у врегулюванні на Донбасі: нормандський формат залишається, яким він є

Залучення США до врегулювання конфлікту на Донбасі не означає переформатування нормандського формату. Адміністрація Джо Байдена формує двосторонній трек США - Росія.

Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна .

"Що стосується залучення США до процесу врегулювання, то вони завжди були до нього залучені в тій чи іншій мірі. Зараз не йдеться про переформатування нормандського формату. Він залишається таким, яким він є. Але ми бачимо, як завдяки ініціативності адміністрації Байдена формується двосторонній трек діалогу Росії і США, мета якого - припинення російської агресії проти України", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що Байден нічого не вирішуватиме з президентом Росії Володимиром Путіним за спиною України.

Він також зазначив, що на сьогодні не ведеться активна організація прямих переговорів президентів Росії та України.