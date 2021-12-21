США готові обговорювати пропозиції Росії. Розраховують почати в січні по лінії ОБСЄ

"Ми бачили пропозиції і коментарі Росії щодо її вимог з безпеки", - сказала помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід в ході брифінгу, присвяченому її візиту в Україну, Росію і Євросоюз.

За її словами, в січні наступного року очікується відкриття двостороннього каналу з Росією. При цьому вона зазначила, що окремо пройдуть переговори в рамках Ради РФ-НАТО і ОБСЄ.

"Дипломатичний шлях, робота з нашими союзниками і партнерами, залишається нашим кращим шляхом вперед", - додала Донфрід.

Вона також уточнила, що без союзників і партнерів США в Європі переговорів щодо пропозицій Росії про європейську безпеку не буде.