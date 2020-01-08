США готові до миру з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном. Про це йдеться у зверненні глави держави до нації після удару Тегерана по американських базах в Іраку, трансляція вели американські телеканали і сайт Білого дому.

Крім того, Трамп закликав НАТО почати грати більш активну роль на Близькому Сході.

Також він закликав Іран відмовитися від своїх ядерних амбіцій і припинити підтримку тероризму. Він зазначив, що Великобританія, Франція, Росія і Китай повинні "відійти від залишків угоди з Іраном".

Президент США заявив, що стабільності на Близькому Сході не буде, доти, "поки Іран не буде розпалювати громадянські війни".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що США будуть вводити потужні санкції проти Ірану. При цьому американський лідер додав, що втрат серед громадян Іраку в результаті ракетного удару Ірану немає, військовим базам завдано мінімальної шкоди.

Базу США в Іраку обстріляли з території Ірану. відповідальність за обстріл військової бази в Іраку, де базуються військові США, взяв Корпус вартових ісламської революції. Також іранське державне телебачення заявляє, що ця атака є ударом у відповідь після того, як за наказом президента США Дональда Трампа в Багдаді був убитий головний командир країни Касем Сулеймані.