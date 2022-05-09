США готує ленд-ліз для України: що це означає

Головне про ленд-ліз

Ленд-ліз – програма військової та матеріальної допомоги США іншим країнам для зміцнення їхньої обороноздатності. Ця допомога надається на умовах оренди за спеціальними домовленостями.

Вперше закон про ленд-ліз був підписаний 11 березня 1941 президентом Рузвельтом для країн антигітлерівської коаліції. Він передбачав постачання військової техніки, боєприпасів, сировини, продовольства з умовою оплати після закінчення війни. Платити треба було лише за вцілілу техніку, або її можна було повернути США.

Сучасна програма має назву "Закон про ленд-ліз для оборони демократії Україною". Її умови подібні до ленд-лізу часів Другої світової війни. Процедура спрямована на прискорення постачання до України необхідного озброєння та інших товарів в умовах військового конфлікту з Росією.

Закон про ленд-ліз для України набуде чинності ввечері 9 травня 2022 після підписання американським президентом Джо Байденом. Раніше документ схвалив Конгрес США.

Ленд-ліз для України

Згідно з новим законом, президент США отримує розширені повноваження для укладання угод з українським урядом про позику або передачу в оренду оборонних товарів для захисту цивільного населення України від російського вторгнення та інших цілей.

Акт спрощує бюрократичні процедури щодо експорту оборонної продукції. Це призведе до скорочення термінів постачання в Україну озброєння, транспорту, сировини, продовольства та іншої допомоги із США.

Американський президент зобов'язаний протягом 60 днів з ухвалення закону встановити прискорені процедури для постачання товарів.

У документі йдеться, що будь-яка позика чи оренда оборонних виробів урядом України матиме умови повернення, відшкодування та погашення.

Програма ленд-лізу для України розрахована на 2022 та 2023 роки.

Допомога США у Другій світовій війні

Протягом чотирьох років боротьби з німецькими загарбниками Сполучені Штати надавали військову допомогу союзникам. На думку істориків, ця допомога мала вирішальне значення для перемоги над нацизмом.

Країнам антигітлерівської коаліції постачалися військові кораблі, літаки, боєприпаси, машини, паливо та сировина, обладнання для промисловості, електроніка, продукти харчування.

Згідно з умовами ленд-лізу, техніка надавалася до закінчення війни, а за знищену плату не вимагали.

В обмін США отримали в оренду армійські, авіаційні та військово-морські бази на території союзних держав на час війни.

Загальний розмір військової допомоги США за часів Другої світової війни становив понад 50 млрд доларів, що еквівалентно близько 700 млрд доларів у наші дні.

Основну частину одержала Великобританія (31,4 млрд), у СРСР було направлено 11,3 млрд, до Франції - 3,2 млрд, до Китаю - 1,6 млрд доларів, решта коштів - іншим союзникам.

Більшість озброєння та техніки не було повернено США, виплати боргів по ленд-лізу тривали до 2000-х років.