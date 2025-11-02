США готовы помочь Юго-Восточной Азии защититься от Китая, - Пентагон

Глава Пентагона Пит Хегсет раскритиковал Китай за увеличение "дестабилизирующих действий" в Южно-Корейском море. Он обещает оказать поддержку странам Юго-Восточной Азии, чтобы помочь им реагировать на угрозы КНР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В субботу на второй день в Куала-Лумпуре, где были множественные встречи, включая переговоры с союзниками США - Австралией, Японией и Филиппинами, Хегсет сделал министрам обороны АСЕАН предложение.
Он предложил создать систему общего понимания морского пространства, заявив, что Китай проявил неуважение и поставил под угрозу их территориальный суверенитет.
"Вы живете на фоне угроз, с которыми мы все сталкиваемся из-за агрессии Китая и его действий в Южно-Китайском море и в других местах", - сказал он.
Хегсет подчеркнул, что им необходимо развивать их совместные возможности на реагирования, включая возможность мониторинга поведения на море и разработку инструментов, которые позволят "нам быстро реагировать".
"Никто не может внедрять инновации и масштабироваться так, как Соединенные Штаты Америки, и мы стремимся поделиться этими возможностями с союзниками и партнерами", - добавил глава Пентагона.
Заявления Хегсета прозвучали на следующий день после того, как вооруженные силы Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и США провели учения в Южно-Китайском море, патрулирование, которое, по словам представителя китайских военных, "серьезно подорвало мир и стабильность" .
Reuters отмечает, что Пекин претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем посредством линии на своих картах, которая частично совпадает с исключительными экономическими зонами Брунея, Индонезии, Малайзии, Филиппин и Вьетнама.
Также Китай разместил в сотнях километров от своей материковой части армаду кораблей береговой охраны, которые неоднократно вступали в столкновения с судами Филиппин и обвинялись в срыве энергетической деятельности Малайзии и Вьетнама.
В свою очередь Пекин отрицает агрессивные действия и заявляет, что его береговая охрана действовала профессионально, защищая территорию Китая от вторжений.
В пятницу, 1 ноября, министр обороны Китая Дун Цзюнь заявил, что Китаю и АСЕАН необходимо работать вместе, чтобы "объединить восточные силы" и обеспечить мир и стабильность в Южно-Китайском море.
Отметим, что несмотря на вышеописанные инциденты, вчера президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой Китая Си Цзиньпином была отличной для обеих сторон и в итоге "приведет к вечному миру".
Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет тоже упомянул в соцсетях эти слова Трампа, рассказав, что США и Китай договорились создать новые каналы между военными "для деконфликта и деэскалации любых возникающих вопросов".