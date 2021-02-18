США "глибоко стурбовані" незаконними обшуками в Криму

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на нещодавні незаконні обшуки в окупованому Криму, які провели російські силовики в помешканнях кримських татар. У США висловили "глибоку стурбованість".
Американське диппредставництво закликало Росію звільнити всіх українських політв'язнів.
"Ми глибоко стурбовані тим, що Росія продовжує незаконні обшуки та затримання в Криму. Російська незаконна окупаційна влада повинна припинити залякування релігійних угруповань та примус до військової служби. Росія повинна звільнити всіх українських політв'язнів", - заявили в посольстві.
Нагадаємо, вчора вранці російські силовики провели масові обшуки в Криму. Російські силовики незаконно затримали 7 осіб.
Як писало РБК-Україна, окупанти на 2 місяці арештували незаконно затриманих кримчан. Кримчани пробудуть під вартою до середини квітня.
Додамо, українські правоохоронні органи відкрили дві кримінальні справи за фактом незаконних обшуків в Криму.