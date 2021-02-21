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З США в Німеччину депортували 95-річного екс-охоронця нацистського табору

Новость на русском → США, Неділя 21 лютого 2021 04:21
З США в Німеччину депортували 95-річного екс-охоронця нацистського табору Фото: колючая сетка (pexels)
Автор: Даша Харченко

З США в Німеччину депортували 95-річного колишнього охоронця нацистського табору Фрідріха Карла Бергера. Дозвіл на депортацію американський суд видав ще у лютому минулого року

Про це повідомляє NBC News із посиланням на заяву Мін’юсту США.

Суддя постановив, що Бергер сприяв “підтримуваному нацистами переслідуванню” під час роботи охоронцем в концентраційному таборі Ноєнгамме.

“Під час слідства Бергер визнав що охороняв в’язнів, не допускаючи їх втечі, не просив про переведення із концентраційного табору та досі отримував пенсію від Німеччини за службу під час війни”, - йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, на початку січня у Києві співробітники Служби безпеки України затримали учасників неонацистської банди, ватажком якої був зловмисник на прізвисько "Гітлер". Учасники банди були послідовниками австралійського терориста Брентона Тарранта.

Раніше РБК-Україна писало, що в жовтні 2020 року СБУ затримала членів міжнародної неонацистського угрупування, які займалися вербуванням людей. Їх депортували і заборонили в'їзд в Україну.

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