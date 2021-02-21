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Из США в Германию депортировали 95-летнего экс-охранника нацистского лагеря

Новина українською → США, Воскресенье 21 февраля 2021 04:21
Из США в Германию депортировали 95-летнего экс-охранника нацистского лагеря Фото: колючая сетка (pexels)
Автор: Даша Харченко

Из США в Германию депортировали 95-летнего бывшего охранника нацистского лагеря Фридриха Карла Бергера. Разрешение на депортацию американский суд выдал еще в феврале прошлого года

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на заявление Минюста США.

Судья постановил, что Бергер способствовал “поддерживаемому нацистами преследованию” во время работы охранником в концентрационном лагере Ноєнгамме.

“Во время следствия Бергер признал, что охранял заключенных, не допуская их побега, не просил о переводе из концентрационного лагеря и до сих пор получал пенсию от Германии за службу во время войны”, - говорится в материале.

Напомним, в начале января в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников неонацистской банды, предводителем которой был злоумышленник по прозвищу "Гитлер". Участники банды были последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре 2020 года СБУ задержала членов международной неонацистской группировки, которые занимались вербовкой людей. Их депортировали и запретили въезд в Украину.

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