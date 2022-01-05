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США про "гарантії безпеки" Росії: не будемо відповідати пункт за пунктом

Автор: Дмитро Левицький

В адміністрації президента США Джо Байдена зробили заяву щодо запропонованих Росією так званих "гарантій безпеки" в Європі. Наступного тижня мають відбутися переговори між США та Росією щодо цих пропозицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Білого дому Джен Псакі.

Як заявила журналістам Псакі, Сполучені Штати не збираються пункт за пунктом відповідати на пропозиції російської сторони.

"Багато хто з них цього не заслуговує", - наголосила речник Білого дому.

Водночас в адміністрації Байдена вважають, що на переговорах з Росією можливо досягнути прогресу.

Нагадаємо, 10 січня США проведуть переговори з РФ щодо "гарантій безпеки".

Після цього відбудеться засідання Ради Росія-НАТО.

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