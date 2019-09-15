США і Франція в ОБСЄ закликали Росію продовжувати переговори по Донбасу

Представники Франції і США в ОБСЄ Джеймс Гілмор і Христина Фаже закликали Росію продовжувати переговори про досягнення мира на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт американської місії.

За підсумками зустрічі у Відні дипломати зробили спільну заяву, в якій йдеться про зобов'язання РФ виконувати мінські угоди.

"Росія повинна продовжувати конструктивно брати участь у переговорах щодо виконання мінських угод, щоб покласти край конфлікту, який вона почала і розпалила", - підкреслили дипломати.

Гілмор назвав тривалу агресію Росії в Україні, окупацію частини територій, а також анексію Криму одним із головних викликів для безпеки в Європі і Євразії.

Він зазначив, що деякі країни, такі як Сполучені Штати і Франція, однаково зацікавлені в тому, щоб ОБСЄ могла зіграти потенційно більш важливу роль у запобіганні подібних проблем.

Гілмор також привітав обмін полоненими між Україною та Росією 7 вересня, в результаті якого близько 35 українців повернулися додому.

Раніше міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що міжнародні санкції впливають на зміну позиції Росії по відношенню до України.

РБК-Україна писало, що президент Еммануель Макрон активно працює над тим, щоб зустріч лідерів нормандського формату відбулася у вересні.